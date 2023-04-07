Зотов Терентий Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Зотова Фекла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно