Зотов Терентий Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Терентий Зотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Зотова Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Зотова Фекла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
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