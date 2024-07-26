Крапивин Евстафий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Крапивин Ларион Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Крапивин Кирилл Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Крапивин Савелий Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Крапивин Кузьма Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно