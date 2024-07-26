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Крапивин Евстафий Ларионович

Место рождения

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Крапивин Ларион Терентьевич

Мать: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Крапивин Кирилл Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Крапивин Савелий Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Крапивин Кузьма Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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