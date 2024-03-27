Гарфижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарфижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гисматуллин Нигматулла

Отец ребёнка: Амиров Гисматулла

д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Гисматулла

Смерть
Неизвестно
д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
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