Гарфижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Амиров Гисматулла
д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амиров Гисматулла
Смерть
Неизвестно
д.Малые Кайбицы, Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии