Дергунов Федор Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: Дергунов Сидор Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Дергунов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.10.1845 ст.
Сын: Дергунов Ларион Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно