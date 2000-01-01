Дергунов Федор Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Федор Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Дергунов Сидор Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Дергунов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Дергунов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.10.1845 ст.

Сын: Дергунов Ларион Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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