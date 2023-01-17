Звонникова Лукерья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонникова Лукерья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Звонников Иван Петрович

Отец ребёнка: Звонников Петр Иванович

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Федор Петрович

Отец ребёнка: Звонников Петр Иванович

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Степан Петрович

Отец ребёнка: Звонников Петр Иванович

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонников Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
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