Звонникова Лукерья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Звонников Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Звонников Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонников Степан Петрович
Отец ребёнка: Звонников Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно