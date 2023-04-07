Ерофеев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ерофеев Михаил

Мать: Ерофеева Наталья

Смерть
Неизвестно
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