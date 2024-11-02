Мезрин Михаил Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мезрин Симеон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Анна Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
22.01.1902
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZK-7QD8?i=227&cat=1458242
Смерть
Неизвестно