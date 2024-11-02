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Мезрин Михаил Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мезрин Симеон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Анна Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
22.01.1902
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZK-7QD8?i=227&cat=1458242
Смерть
Неизвестно

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