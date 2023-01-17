Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1680

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1708 по 1718

Сын: Максим Харлампиевич

Отец ребёнка: Харлам Кондратьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.

Сын: Василий Харлампиевич

Отец ребёнка: Харлам Кондратьевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлам Кондратьевич

Смерть
1680
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