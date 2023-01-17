Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1680
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1708 по 1718
Сын: Максим Харлампиевич
Отец ребёнка: Харлам Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.
Сын: Василий Харлампиевич
Отец ребёнка: Харлам Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харлам Кондратьевич
Смерть
1680