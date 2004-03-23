Карасева (Пономарева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1937
Дата смерти23.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937
Отец: Пономарев Гавриил
Мать: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
27.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Валерий Федорович
Рождение ребёнка
03.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карасев Валерий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2004
Причина смерти: рак желудка