Карасева (Пономарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Пономарева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1937

Дата смерти

23.03.2004

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937

Отец: Пономарев Гавриил

Мать: Пономарева Анна

Рождение ребёнка
27.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Валерий Федорович

Рождение ребёнка
03.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карасев Валерий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Валерий Федорович

Смерть
23.03.2004
Причина смерти: рак желудка
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