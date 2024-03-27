Назмутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильяс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкаш
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мифтахутдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиразетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыртдин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно