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Плешивцев Михаил Ефимович

Место рождения

Большой Хомутец, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.11.1918

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918

Отец: Плешивцев Ефим Максимович

Мать: Устинья

Большой Хомутец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1947

Жена: Фольц Амалия Иоганесовна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Плешивцева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна

Рождение ребёнка
30.11.1949

Сын: Плешивцев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна

Талды-Курганская область, село Конур
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Плешивцева Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна

Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Плешивцев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна

Смерть
2000
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