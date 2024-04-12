Плешивцев Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.11.1918
Дата смерти2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918
Отец: Плешивцев Ефим Максимович
Мать: Устинья
Бракосочетание
1947
Жена: Фольц Амалия Иоганесовна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Плешивцева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна
Рождение ребёнка
30.11.1949
Сын: Плешивцев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна
Талды-Курганская область, село Конур
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Плешивцева Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна
Рождение ребёнка
18.04.1955
Сын: Плешивцев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Фольц Амалия Иоганесовна
Смерть
2000