Климовская Сайнаара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовская Сайнаара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015

Отец: не указан

Мать: Климовская Саргылана Ивановна

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