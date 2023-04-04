Левенсон Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенсон Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Левенсон Евгений

Мать: Софья

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
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