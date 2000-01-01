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Барсуков не Кузьмич

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Место рождения

г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Кузьма Данилович

Мать: не указана

г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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