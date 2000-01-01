Барсуков не Кузьмич
Место рожденияг. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Барсуков Кузьма Данилович
Мать: не указана
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно