Писарева Анна Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евгения Федотова
Отец ребёнка: Писарев Федот Иванов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Писарев Федот Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1880
Дочь: Вера Федотова
Отец ребёнка: Писарев Федот Иванов
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область