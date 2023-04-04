Писарева Анна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева Анна Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евгения Федотова

Отец ребёнка: Писарев Федот Иванов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Писарев Николай Федотов

Отец ребёнка: Писарев Федот Иванов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.09.1880

Дочь: Вера Федотова

Отец ребёнка: Писарев Федот Иванов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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