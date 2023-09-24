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Романов Данила Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1940

Дочь: Вокуева Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Романова Вера Петровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Леонид Данилович

Мать ребёнка: Романова Вера Петровна

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Вера Петровна

Смерть
23.01.1945
Германия, Силезия, д. Эйхенрид (Golczowice,Польша)
Убит 23.01.1945 Германия, Силезия, д. Эйхенрид
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