Романов Данила Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1940
Дочь: Вокуева Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Романова Вера Петровна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Вера Петровна
Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Вера Петровна
Смерть
23.01.1945
Германия, Силезия, д. Эйхенрид (Golczowice,Польша)
Убит 23.01.1945 Германия, Силезия, д. Эйхенрид