Шамардина (Веневцева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамардина (Веневцева) Ксения

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около ?.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1904

Отец: Веневцев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамардин Николай

Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамардин Петр

Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамардин Василий

Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шамардина) Тамара

Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Степанова (Шамардина) Галина

Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно

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