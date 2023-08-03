Шамардина (Веневцева) Ксения
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо ?.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1904
Отец: Веневцев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамардин Николай
Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамардин Петр
Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамардин Василий
Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шамардина) Тамара
Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Степанова (Шамардина) Галина
Отец ребёнка: Шамардин Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно