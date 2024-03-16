Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Александр Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Александр Аркадьевич

Рождение ребёнка
10.09.1995

Сын: Черепанов Артём Александрович

Отец ребёнка: Черепанов Александр Аркадьевич

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