Макушев Владимир Андреевич 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макушев Владимир Андреевич

Место рождения

Красноярский край

Дата рождения

1935

Дата смерти

13.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярский край
Бракосочетание
1959

Жена: скрыто настройками приватности

Братск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Братск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Братск Иркутской обл.
Смерть
13.12.2007
Братск Иркутской обл.
Причина смерти: Болезнь

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