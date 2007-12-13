Макушев Владимир Андреевич
Место рожденияКрасноярский край
Дата рождения1935
Дата смерти13.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Красноярский край
Бракосочетание
1959
Жена: скрыто настройками приватности
Братск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Братск Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Братск Иркутской обл.
Смерть
13.12.2007
Братск Иркутской обл.
Причина смерти: Болезнь