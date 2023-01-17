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Селезнёва Галина Васильевна
Селезнёва Галина Васильевна
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Место рождения
Буланаш
, Артемовский, Свердловская область
Дата рождения
19.10.1945
Пол
Женский
Отец
Селезнёв Василий Трофимович
1915 г.р.
Мать
Селезнёва Клавдия Марковна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1945
Отец:
Селезнёв Василий Трофимович
Мать:
Селезнёва Клавдия Марковна
Буланаш
, Артемовский, Свердловская область
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