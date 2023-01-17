Селезнёва Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Галина Васильевна

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Место рождения

Буланаш, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

19.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1945

Отец: Селезнёв Василий Трофимович

Мать: Селезнёва Клавдия Марковна

Буланаш, Артемовский, Свердловская область
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