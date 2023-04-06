Погребняк Михаил
Место рождения
Дата рождения01.05.1920
Дата смерти03.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920
Отец: Погребняков Василий
Мать: Погребнякова Варвара
Рождение ребёнка
03.11.1949
Сын: Погребняк Анатолий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
медработник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.1972
острая сердечно-сосудистая недостаточность