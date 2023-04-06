Погребняк Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогребняк Михаил

Погребняк Михаил

avatar

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.05.1920

Дата смерти

03.12.1972

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1920

Отец: Погребняков Василий

Мать: Погребнякова Варвара

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Погребняк Анатолий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
медработник
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
03.12.1972
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
острая сердечно-сосудистая недостаточность
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close