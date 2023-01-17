Лутфуллин Ришат Минимухаматович
Место рождения
Дата рождения04.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.2010
Рождение ребёнка
27.05.2011
Мать ребёнка: Лутфуллина Эльвира Галеевна
Рождение ребёнка
25.09.2013
Сын: Лутфуллин Искандер Ришатович
Мать ребёнка: Лутфуллина Эльвира Галеевна
Развод
29.10.2019