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Лутфуллин Ришат Минимухаматович

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Место рождения

Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.05.2010

Жена: Лутфуллина Эльвира Галеевна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.2011

Сын: Лутфуллин Нияз Ришатович

Мать ребёнка: Лутфуллина Эльвира Галеевна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.2013

Сын: Лутфуллин Искандер Ришатович

Мать ребёнка: Лутфуллина Эльвира Галеевна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
29.10.2019

Жена: Лутфуллина Эльвира Галеевна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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