Ежов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Жена

Около 1864 г.р.

Дети

Около 1884 г.р.
Около 1890 г.р.
Около 1895 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Павел

Мать: Ежова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ежова Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Хиония

Мать ребёнка: Ежова Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ежов Николай

Мать ребёнка: Ежова Пелагея Евдокимовна

деревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Пелагея Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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