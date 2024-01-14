Ежов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Павел
Мать: Ежова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ежова Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Хиония
Мать ребёнка: Ежова Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ежов Николай
Мать ребёнка: Ежова Пелагея Евдокимовна
деревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно