Панфилова Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения17.10.1893 ст.
Дата смерти02.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893 ст.
Отец: Семён Михайлов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Рикконен Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Панфилов Михаил Иванович
Сара Гора, Осьминская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1973
Сяглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область