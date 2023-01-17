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Панфилова Анна Семёновна

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Место рождения

Старицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.10.1893 ст.

Дата смерти

02.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893 ст.

Отец: Семён Михайлов

Мать: Евдокия Иванова

Старицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Рикконен Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Панфилов Михаил Иванович

Сара Гора, Осьминская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Михаил Иванович

Смерть
02.04.1973
Сяглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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