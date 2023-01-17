Тютчев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчев Федор Иванович

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Место рождения

Овстуг, Жуковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.12.1803

Дата смерти

27.07.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Овстуг, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1803 по 1817
Овстуг, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1817 по 1821
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1821 по 1844
Мюнхен
Место жительства
С 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.07.1873
Пушкин, Царскосельский уезд
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