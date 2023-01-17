Тютчев Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1803
Дата смерти27.07.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1803 по 1817
Место жительства
С 1817 по 1821
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1821 по 1844
Мюнхен
Место жительства
С 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.07.1873
Пушкин, Царскосельский уезд