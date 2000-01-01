Гайфутдинова Халися Гилязовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфутдинова Халися Гилязовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1936

Отец: Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович

Мать: Ахметшина Кафея

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