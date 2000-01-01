Рудакова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайчева Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Рудаков Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробышевская Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Рудаков Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Рудаков Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудаков Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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