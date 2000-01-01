Рудакова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайчева Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Рудаков Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробышевская Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Рудаков Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Рудаков Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудаков Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно