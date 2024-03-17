Чупрунова Дудорова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Чупрунов Сергей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудорова Екатерина Кузьминиична
Отец ребёнка: Дудоров Кузьма Петрович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1875
Дочь: Дудорова Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Дудоров Кузьма Петрович
крещена в Макарьевской церкви г.Казани восприемники: Свияжский купец Филипп Петрович Колесников и вдова потомственного почетного гражданина Максима Семеновича Щербакова Агрепина Матвеевна.
Смерть
Неизвестно