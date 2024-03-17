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Чупрунова Дудорова Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Чупрунов Сергей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудорова Екатерина Кузьминиична

Отец ребёнка: Дудоров Кузьма Петрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудоров Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
09.06.1875

Дочь: Дудорова Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Дудоров Кузьма Петрович

крещена в Макарьевской церкви г.Казани восприемники: Свияжский купец Филипп Петрович Колесников и вдова потомственного почетного гражданина Максима Семеновича Щербакова Агрепина Матвеевна.
Смерть
Неизвестно

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