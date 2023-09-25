Мала Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМала Нина Афанасьевна

Мала Нина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1938

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герета Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
26.03.1961

Сын: Герета Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Герета Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
06.11.1964

Дочь: Гаврикова-Герета Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Герета Анатолий Степанович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.