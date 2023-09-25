Мала Нина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1961
Сын: Герета Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Герета Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
06.11.1964
Дочь: Гаврикова-Герета Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Герета Анатолий Степанович