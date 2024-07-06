Новиков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти08.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: Новиков Василий
Мать: Агафья
Бракосочетание
24.07.1888
Россия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине
Рождение ребёнка
20.10.1890
Дочь: Засоркина (Новикова) Анастасия
Мать ребёнка: Новикова (Колеганова) Пелагея
Россия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине
Смерть
08.08.1895
Россия, Московская губерния, Московский уезд, село Архангельское