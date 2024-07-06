Новиков Дмитрий Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

08.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Новиков Василий

Мать: Агафья

Бракосочетание
24.07.1888

Жена: Новикова (Колеганова) Пелагея

Россия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине
Рождение ребёнка
20.10.1890

Дочь: Засоркина (Новикова) Анастасия

Мать ребёнка: Новикова (Колеганова) Пелагея

Россия, г. Москва, Церковь Спаса Преображения в Тушине
Смерть
08.08.1895
Россия, Московская губерния, Московский уезд, село Архангельское

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