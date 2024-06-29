Лошкевич Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкевич Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошкевич Василий Васильевич

Мать ребёнка: Скробот Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лошкевич Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Скробот Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лошкевич Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Скробот Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скробот Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно

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