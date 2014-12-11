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Аликин Анатолий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1938

Дата смерти

11.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1958

Сын: Аликин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1961

Дочь: Лапехина Галина Викторовна

Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1965

Сын: Аликин Григорий Анатольевич

Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1975

Дочь: Костюк Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аликина Светлана Ивановна

Смерть
11.12.2014
Благовещенская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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