Аликин Анатолий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1938
Дата смерти11.12.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1958
Сын: Аликин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1961
Дочь: Лапехина Галина Викторовна
Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1965
Сын: Аликин Григорий Анатольевич
Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1975
Дочь: Костюк Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Аликина Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.2014
Благовещенская, город-курорт Анапа, Краснодарский край