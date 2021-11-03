Замараева Прасковья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744 ст.
Отец ребёнка: Замараев Яков Никитич
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Замараева Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Замараев Яков Никитич
Смерть
Неизвестно