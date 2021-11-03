Замараева Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замараева Прасковья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Яков Никитич

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Замараев Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Замараев Яков Никитич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Замараева Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Замараев Яков Никитич

Камкино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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