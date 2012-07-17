Евстигнеева (Клевцова) Валентина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Клевцова) Валентина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1949

Дата смерти

17.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949

Отец: Клевцов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1984

Сын: Евстигнеев Павел Викторович

Отец ребёнка: Евстигнеев Виктор Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.02.1988

Сын: Евстигнеев Михаил Викторович

Отец ребёнка: Евстигнеев Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Виктор Павлович

Смерть
17.07.2012
Москва, город федерального значения Москва
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