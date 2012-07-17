Евстигнеева (Клевцова) Валентина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1949
Дата смерти17.07.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949
Отец: Клевцов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1984
Сын: Евстигнеев Павел Викторович
Отец ребёнка: Евстигнеев Виктор Павлович
Рождение ребёнка
29.02.1988
Сын: Евстигнеев Михаил Викторович
Отец ребёнка: Евстигнеев Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2012