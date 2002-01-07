Давлетшин Мират Ахмадеевич
Место рождения?
Дата рождения01.10.1930
Дата смерти07.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1958
Дочь: Марвар Миратовна
Мать ребёнка: Давлетшина Марьям Сабирьяновна
?
Рождение ребёнка
03.02.1959
г. Мелеуз, Башкирия
Рождение ребёнка
?.11.1961
?
Рождение ребёнка
28.01.1963
г. Мелеуз, Башкирия
Рождение ребёнка
10.10.1964
д. Давлетшино Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2002
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ