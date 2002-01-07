Давлетшин Мират Ахмадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлетшин Мират Ахмадеевич

Давлетшин Мират Ахмадеевич

Место рождения

?

Дата рождения

01.10.1930

Дата смерти

07.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

До 1958 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
До 1958

Дочь: Марвар Миратовна

Мать ребёнка: Давлетшина Марьям Сабирьяновна

?
Рождение ребёнка
03.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Марьям Сабирьяновна

г. Мелеуз, Башкирия
Рождение ребёнка
?.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Марьям Сабирьяновна

?
Рождение ребёнка
28.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Марьям Сабирьяновна

г. Мелеуз, Башкирия
Рождение ребёнка
10.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Марьям Сабирьяновна

д. Давлетшино Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетшина Марьям Сабирьяновна

Смерть
07.01.2002
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ
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