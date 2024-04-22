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Григорий Семенов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

1755 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: Семен Степанов

Мать: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Вера Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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