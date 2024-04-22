Григорий Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.
Отец: Семен Степанов
Мать: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Вера Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.