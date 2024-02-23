Арнаутов Роман Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрнаутов Роман Игоревич

Арнаутов Роман Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1992

Отец: Арнаутов Игорь Михайлович

Мать: Арнаутова Елена Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close