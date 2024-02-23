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Арнаутов Роман Игоревич
Арнаутов Роман Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1992
Пол
Мужской
Отец
Арнаутов Игорь Михайлович
1965 г.р.
Мать
Арнаутова (Санникова) Елена Петровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1992
Отец:
Арнаутов Игорь Михайлович
Мать:
Арнаутова Елена Петровна
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