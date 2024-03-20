Schultz (Schulz) Maria Elisabeth
Место рожденияWolmar, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения17.03.1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1751
Отец: Schulz Wilhelm Johann
Мать: Schulz Maria
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1765
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.05.1767
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
16.09.1769
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.04.1779
Дочь: Enmann Constantie Elisabeth
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Смерть
Неизвестно