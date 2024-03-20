Schultz (Schulz) Maria Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchultz (Schulz) Maria Elisabeth

Schultz (Schulz) Maria Elisabeth

Место рождения

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

17.03.1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

1727 г.р.

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1751

Отец: Schulz Wilhelm Johann

Мать: Schulz Maria

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1765

Сын: Schultz Johann Heinrich

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.05.1767

Сын: Schultz Johann Michael

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
16.09.1769

Муж: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.04.1779

Дочь: Enmann Constantie Elisabeth

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close