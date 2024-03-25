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Никитин Михаил Иванович

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1902

Отец: Никитин Иван Петрович

Мать: Никитина Евдокия Ильинична

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Никитин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Сын: Никитин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Никитин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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