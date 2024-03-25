Никитин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1902
Отец: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никитин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Никитин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Александр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно