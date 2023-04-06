Сентемов (Кропотин) Остафей Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов (Кропотин) Остафей Терентьев

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Место рождения

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Сентемов Терентий Никифоров

Мать: Сентемова Анна Федорова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Сентемов (кропотин) Исак Остафьев

Мать ребёнка: Сентемова (кропотина) Федосья Петрова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Сентемов (кропотин) Вахромей Остафьев

Мать ребёнка: Сентемова (кропотина) Федосья Петрова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова (кропотина) Федосья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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