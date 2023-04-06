Сентемов (Кропотин) Остафей Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Сентемов (кропотин) Исак Остафьев
Мать ребёнка: Сентемова (кропотина) Федосья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Сентемов (кропотин) Вахромей Остафьев
Мать ребёнка: Сентемова (кропотина) Федосья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762