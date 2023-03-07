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Сыкчин Кирилл (Кирюшка) Петров

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Место рождения

поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Сыкчин Петр (Петрушка) Еремеев

Мать: не указана

поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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