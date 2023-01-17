Шепелев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелев Алексей Петрович

Шепелев Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шепелев Петр Яковлевич

Мать: Шепелева Агафья Кузьминична

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1786
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close