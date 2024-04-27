Kont Jaan [Konno-Jüri] Jaan
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1796
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1823
Сын: Kond Kotre (Kondrati) Kottri
Мать ребёнка: Пыддер (Kirk) Матрона (Madli)
Konno-Jüri
Рождение ребёнка
28.02.1826
Дочь: (Kond) Sohvia Sohvi
Мать ребёнка: Пыддер (Kirk) Матрона (Madli)
Konno-Jüri
Смерть
1833