Kont Jaan [Konno-Jüri] Jaan 02.01.1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kont Jaan [Konno-Jüri] Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1796

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1823

Сын: Kond Kotre (Kondrati) Kottri

Мать ребёнка: Пыддер (Kirk) Матрона (Madli)

Konno-Jüri
Рождение ребёнка
28.02.1826

Дочь: (Kond) Sohvia Sohvi

Мать ребёнка: Пыддер (Kirk) Матрона (Madli)

Konno-Jüri
Смерть
1833

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