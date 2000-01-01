Кавыржина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавыржина Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Кавыржин Николай Васильевич

Мать: не указана

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