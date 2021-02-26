Чуркин Виктор Михайлович
Место рожденияНовосибирская обл. Купинский район казарма 109 км
Дата рождения22.08.1952
Дата смерти26.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Новосибирская обл. Купинский район казарма 109 км
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1976
Сын: Чуркин Владислав Викторович
Мать ребёнка: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна
Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.08.1978
Сын: Чуркин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна
Смерть
26.02.2021