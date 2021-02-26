Чуркин Виктор Михайлович 22.08.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуркин Виктор Михайлович

Место рождения

Новосибирская обл. Купинский район казарма 109 км

Дата рождения

22.08.1952

Дата смерти

26.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирская обл. Купинский район казарма 109 км
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.1976

Сын: Чуркин Владислав Викторович

Мать ребёнка: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна

Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.08.1978

Сын: Чуркин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
26.02.2021
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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