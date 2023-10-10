Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна

Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна

Место рождения

Кудлаи, Вінницька область

Дата рождения

19.01.1935

Дата смерти

10.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935

Отец: Добровольский Ефим Михайлович

Мать: Добровольская Софья Трофимовна

Кудлаи, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яроцкий Зиновий Феодосиевич

Рождение ребёнка
12.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яроцкий Зиновий Феодосиевич

Джурин, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.02.1971

Сын: Яроцкий Виталий Зиновьевич

Отец ребёнка: Яроцкий Зиновий Феодосиевич

Смерть
10.10.2023
Винница, Вінницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.