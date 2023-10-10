Яроцкая (Добровольская) Таисия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1935
Дата смерти10.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яроцкий Зиновий Феодосиевич
Джурин, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.02.1971
Сын: Яроцкий Виталий Зиновьевич
Отец ребёнка: Яроцкий Зиновий Феодосиевич
Смерть
10.10.2023
Винница, Вінницька область