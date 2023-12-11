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Шальнев Петр Петрович
Шальнев Петр Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
мар
1865 г.р.
Жена
Устинья
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать:
мар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Устинья
Смерть
Неизвестно
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