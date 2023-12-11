Шальнев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнев Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1865 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: мар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
Неизвестно
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