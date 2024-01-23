Пряничников Иоанн Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1907
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-JYMY?view=index&action=view Тимофей Титов Мжельский Александр Иванов Быков Кирилл Григорьев Блинов Василий Иванов Ефимов
Смерть
Неизвестно