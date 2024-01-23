Пряничников Иоанн Симеонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряничников Иоанн Симеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1907

Жена: Пряничникова Агриппина Гордеева

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-JYMY?view=index&action=view Тимофей Титов Мжельский Александр Иванов Быков Кирилл Григорьев Блинов Василий Иванов Ефимов
Смерть
Неизвестно
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