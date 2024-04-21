Кучеровский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1903
Дата смерти13.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучеровская (Тисова) Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучеровская (Тисова) Елизавета Михайловна
Смерть
13.03.1993