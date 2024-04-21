Кучеровский Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеровский Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1903

Дата смерти

13.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеровская (Тисова) Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучеровская (Тисова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеровская (Тисова) Елизавета Михайловна

Смерть
13.03.1993

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