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Энгельгардт Николай
Энгельгардт Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
1877
Пол
Мужской
Отец
Энгельгардт Александр
1806 г.р.
Мать
(Теляковская) Мария
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Энгельгардт Александр
Мать:
Мария
Смерть
1877
Сан Стефано
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